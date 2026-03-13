Palazzetto di Tuoro lavori fermi da un anno Ma il Comune promette | Consegna entro maggio

I lavori al palazzetto di Tuoro sono fermi da oltre un anno, mentre il Comune assicura che sarà consegnato entro maggio. A pochi giorni dalla visita della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sul degrado urbano delle città e delle periferie, la questione torna a essere al centro dell’attenzione pubblica. La situazione degli impianti sportivi della zona di Tuoro di Caserta resta quindi sotto i riflettori.

Dopo il sopralluogo della Commissione parlamentare guidata da Alessandro Battilocchio riemergono interrogativi su ritardi, modifiche al progetto e gestione futura della struttura sportiva A pochi giorni dalla visita istituzionale della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sul degrado urbano delle città e delle periferie, torna sotto i riflettori la vicenda dei lavori agli impianti sportivi della zona di Tuoro a Caserta. Il sopralluogo effettuato dalla delegazione guidata dal deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio ha riacceso il dibattito su uno dei progetti più discussi degli ultimi anni: il palazzetto dello sport del Parco Primavera.