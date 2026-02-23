Calabria | idonei in protesta Loizzo promette legge entro maggio

Simona Loizzo chiede una soluzione immediata per i giovani calabresi idonei, causata dal ritardo nelle assunzioni pubbliche. Le loro aspettative crescono mentre ancora devono ricevere una risposta concreta, nonostante abbiano superato i concorsi. La protesta si intensifica e la politica promette una legge entro maggio. La pressione aumenta e il rischio di un’ulteriore crisi occupazionale si fa più concreto. La situazione rimane tesa e senza soluzione immediata.

La protesta degli idonei calabresi e l’appello di Simona Loizzo. La situazione degli idonei calabresi, quei giovani che hanno superato i concorsi pubblici ma attendono ancora un posto di lavoro, sta diventando sempre più critica. La deputata della Lega, Simona Loizzo, ha lanciato un appello affinché la protesta prevista per il 25 marzo venga annullata, sostenendo che la legge regionale presentata dalla Lega sarà approvata. La tensione è palpabile, e la mobilitazione degli idonei calabresi sta raccogliendo certificati elettorali nei comuni calabresi in vista delle elezioni di maggio. Loizzo ha espresso la sua preoccupazione per la situazione, chiedendo agli idonei di esercitare il loro diritto di voto e di annullare la manifestazione di protesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Idonei calabresi, una legge per il futuro: appuntamento a Lamezia con Loizzo e BevilacquaLoizzo e Bevilacqua hanno convocato un incontro a Lamezia Terme per discutere una nuova legge che potrebbe garantire stabilità ai calabresi idonei, un passo deciso dopo mesi di attesa.

Calabria: Loizzo alla manifestazione per precari e idonei, appello all’unità politica per risolvere l’emergenza lavoro.La deputata della Lega Simona Loizzo partecipa a una manifestazione in Calabria il 25 marzo, insieme a lavoratori precari e idonei.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Idonei Calabria Pubblica amministrazione: il 25 marzo una manifestazione di protesta a CatanzaroCatanzaro - 'Gli idonei calabresi stanno preparando una grande manifestazione di protesta spontanea per il prossimo 25 marzo a Catanzaro. Raccoglieremo le adesioni di tutti i nostri colleghi, dai fisi ... lametino.it

Idonei calabresi in piazza il 25 marzo. Loizzo: Confido in OcchiutoSono tanti i professionisti della sanità e della pubblica amministrazione che restano ancora senza incarico nonostante il superamento dei concorsi mentre la deputata ha preannunciato una legge regiona ... quicosenza.it

Nel frattempo hanno "raccolto" 272 certificati elettorali di idonei di Reggio Calabria, Crotone, Tropea, Castrovillari, Limbadi e altri comuni interessati dal voto amministrativo - facebook.com facebook

Pdl Lega in Consiglio Calabria per lista idonei per le assunzioni. Loizzo: 'Elenco unico per evitare concorsi e non dimenticare chi è in graduatoria' #ANSA x.com