Tutta La Verità | Belpietro | Attaccare Trump non serve

Un commentatore ha affermato che confrontarsi direttamente con il presidente degli Stati Uniti non ha mai portato benefici a nessuno. La sua opinione si basa sulla convinzione che evitare scontri aperti con il leader americano possa essere una strategia più efficace. La dichiarazione arriva in un momento di crescente attenzione sui rapporti tra il governo e le figure di rilievo internazionale.

Con il Presidente degli Stati Uniti andare allo scontro frontale non ha mai portato risultati a nessuno. Nemmeno ai leader europei tanto incensati dalla sinistra. Giorgia Meloni ha fatto bene a mettere alcuni punti fermi senza andare alla rottura. Ecco #DimmiLaVerità del 16 aprile 2026. La deputata della Lega Rebecca Frassini illustra i contenuti della manifestazione di sabato 18 a Milano. Il Consiglio superiore della magistratura durante il plenum di ieri ha promosso Iolanda Apostolico: settima valutazione di professionalità. Venti favorevoli, sei contrari, cinque astenuti. Scatto di carriera. Postumo, però. Perché la giudice nel 2024 si è dimessa dopo le polemiche per la disapplicazione del decreto Cutro e per un video che la immortalava alla testa di una manifestazione pro-migranti e contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.🔗 Leggi su Laverita.info

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