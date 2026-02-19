Carola Rackete ha ottenuto un risarcimento di 76.000 euro e una decisione che annulla il fermo di una nave impegnata nel salvataggio dei migranti, causando polemiche. La causa riguarda una sentenza giudiziaria che, secondo alcuni, favorisce le operazioni di salvataggio in mare. La vicenda mette in luce come molte sentenze tendano a favorire le iniziative di invasione, secondo le opinioni di chi critica questa tendenza. La situazione si infittisce, mentre si discute sul ruolo delle ONG e sulla gestione dei flussi migratori. La questione continua a dividere pubblico e istituzioni.

Risarcimento da 76.000 Euro alla Ong di Carola Rackete, cancellato il fermo di un'altra nave per il recupero dei migranti. E, come se non bastasse, si condanna l'Italia a risarcire un clandestino con 23 precedenti penali. La giustizia sta rivelando il suo volto più ideologico. Oltre 76.000 euro di risarcimento per il fermo disposto nei confronti della nave Ong che nel giugno 2019 forzò un divieto del governo gialloverde ed entrò in porto a Lampedusa con 43 migranti a bordo, speronando una nave da guerra della Guardia di finanza. Nel caso della Sea Watch 3 la magistratura riconosce alla nave del comandante Carola Rackete le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre 2019: costi portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva (per 76. 🔗 Leggi su Laverita.info

Tutta La Verità | Belpietro: «Troppe sentenze pro invasione»

