Il direttore affronta il tema del decreto sicurezza, focalizzandosi sulle differenze di trattamento tra poliziotti e magistrati. Spiega come il provvedimento possa influire sulle modalità di tutela legale delle forze dell’ordine, evidenziando le criticità di un sistema che, a suo avviso, favorisce alcuni professionisti rispetto ad altri. La discussione si concentra sulle implicazioni pratiche di questa disparità.

Il direttore Maurizio Belpietro commenta il decreto sicurezza smontando il mito dello «scudo penale» e rilanciando il tema della tutela legale per le forze dell’ordine. Al centro anche il nodo della giustizia: errori giudiziari, responsabilità dei magistrati e un sistema che, secondo il direttore, applica pesi e misure diversi. L’Ucraina ha un piano di pace: la pulizia etnica. Non sapremmo come altro definire il programma illustrato ieri da Mikhailo Podolyak. A Repubblica, che gli chiedeva «quale sarà il destino dei milioni di ucraini che vorrebbero il proprio Paese nel “mondo russo”», il consigliere di Volodymyr Zelensky ha risposto che «non ci sarà alcun “mondo russo” in Ucraina» e che le «restrizioni alla propaganda russa devono essere totali». 🔗 Leggi su Laverita.info

