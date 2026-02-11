Così gli agricoltori europei saranno protetti dalla concorrenza sleale del Mercosur

Il Parlamento europeo ha dato il via libera a nuove misure per tutelare gli agricoltori dell’Unione. Da ora in poi, ci saranno controlli più severi contro la concorrenza sleale proveniente dal Mercosur. La decisione nasce dalla paura che l’apertura ai mercati sudamericani possa mettere a rischio le produzioni locali. Ora, gli agricoltori europei si sentono un po’ più protetti.

Il Parlamento europeo ha approvato alcune misure pensate per proteggere l'agricoltura dell'Unione da possibili effetti negativi dovuti alla liberalizzazione degli scambi con il Mercosur. Il nuovo regolamento crea una "clausola di salvaguardia bilaterale", un paracadute che consentirà all'Unione.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Parlamento Europeo

Gli agricoltori di Viterbo esprimono preoccupazione per le difficoltà economiche e la concorrenza sleale.

Martedì mattina, migliaia di agricoltori abruzzesi si sono riuniti a Strasburgo per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle problematiche legate alla concorrenza sleale nel settore agricolo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Parlamento Europeo

Argomenti discussi: Mercosur, via libera al freno di emergenza per proteggere gli agricoltori europei. IL TESTO del Parlamento Ue; UE-Mercosur: l’accordo che divide governi e agricoltori; Coldiretti, agricoltori in protesta a Bruxelles: Così le nostre produzioni sono penalizzate; La Corte dei conti europea boccia la riforma Pac post 2027.

Così gli agricoltori europei saranno protetti dalla concorrenza sleale del MercosurIl Parlamento europeo ha approvato delle clausole di salvaguardia che dovrebbero evitare che i nostri mercati vengano invasi da carni, ortaggi e latticini a basto costo che potrebbero mettere in dif ... europa.today.it

Mercosur, lo stop della Corte europea non piace agli industriali brescianiA farla semplice, la questione suonerebbe più o meno così: l’industria è a favore, l’agricoltura contraria. Stiamo parlando del Mercosur - Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e, fra non molto ... brescia.corriere.it

Cun Grano duro, la delusione degli agricoltori: “Così non garantisce un prezzo equo” - facebook.com facebook