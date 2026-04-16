Turista inglese infortunata in una grotta etnea | interviene il soccorso alpino per recuperarla

Oggi, sulle pendici dell'Etna nord, un'unità di soccorso ha intervenuto per recuperare una turista britannica rimasta ferita vicino alla grotta Corruccio. La donna aveva subito un trauma serio a una gamba e si trovava in una zona difficile da raggiungere. Il personale del soccorso alpino e speleologico si è mosso rapidamente per portarla in salvo, evitando che la situazione peggiorasse.

Nella tarda mattinata di oggi, il soccorso alpino e speleologico (Cnsas) è intervenuto sul versante Etna nord per recuperare una donna che aveva riportato un grave trauma ad un arto inferiore, nei pressi della grotta Corruccio. Dopo la segnalazione da parte del 118, immediatamente da Linguaglossa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Cade in falesia durante un’arrampicata, ferita una 29enne: interviene il soccorso alpinoIntervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi a Civate, dove una donna di 29 anni è rimasta ferita dopo una caduta in falesia durante... Speleologa infortunata a 100 metri di profondità in una grotta: le immagini del salvataggioUna speleologa infortunata a circa 100 metri di profondità all’interno della grotta del Chiocchio, nel Comune di Spoleto, è stata soccorsa dalle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Turista inglese si rompe una caviglia durante un’escursione, soccorsa e portata in ospedale; Como, turista inglese si rompe una caviglia all'Eremo San Donato: recuperata con una barella; Como turista inglese si rompe una caviglia all' Eremo San Donato | recuperata con una barella. Turista inglese si rompe una caviglia durante un’escursione, soccorsa e portata in ospedaleVigili del fuoco e tecnici del soccorso alpino sono intervenuti alle 15 a Como, in località salita San Donato, per soccorrere una donna di 58 anni che si ... espansionetv.it Como, turista inglese si rompe una caviglia all'Eremo San Donato: recuperata con una barellaE' stata raggiunta da vigili del fuoco e dal soccorso alpino in una zona impervia e portata in ospedale ... msn.com Patek Philippe scippato alla turista inglese a Napoli, malvivente in fuga col ‘bottino’ https://nap.li/nEX1 facebook