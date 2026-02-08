Cade in falesia durante un’arrampicata ferita una 29enne | interviene il soccorso alpino

Un’escursionista di 29 anni è caduta in una falesia mentre arrampicava a Civate. La donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal Soccorso alpino nel primo pomeriggio di oggi. I volontari sono intervenuti rapidamente, stabilizzando la ferita e portandola in salvo.

