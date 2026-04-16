Turismo congressuale | nuova guida per il futuro di Roma e Lazio

Il Convention Bureau Roma e Lazio ha pubblicato una nuova guida dedicata alla gestione del turismo congressuale per i prossimi tre anni. Contestualmente, l’ente ha rinnovato il consiglio di amministrazione, segnando una modifica nella struttura di governo. La presentazione del documento mira a definire le strategie future per il settore, che coinvolge strutture ricettive, organizzatori di eventi e stakeholder locali.

Il Convention Bureau Roma e Lazio ha delineato le linee guida per la gestione del turismo congressuale nel prossimo triennio, segnando un cambio di passo nella governance dell’ente attraverso il rinnovo del consiglio di amministrazione. Durante l’assemblea dei soci, avvenuta alla presenza dei rappresentanti della Regione Lazio e di Roma Capitale, è stata ufficializzata la presidenza di Raffaele Pasquini, che prende il testimone da Onorio Rebecchini per guidare l’organizzazione fino al 2028. L’incontro ha la partecipazione di una vasta platea di stakeholder legati all’industria degli eventi e del turismo professionale, confermando la centralità del coordinamento tra pubblico e privato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turismo congressuale: nuova guida per il futuro di Roma e Lazio Notizie correlate Cambio al vertice del Convention Bureau Napoli: il 2025 miglior anno di sempre per il turismo congressuale in cittàIl 2025 è stato il miglior anno di sempre per il turismo congressuale a Napoli: + 2%di richieste rispetto al 2024, già anno record, e soprattutto +... Il turismo accessibile. Pubblicata la nuova guidaPECCIOLI È stata pubblicata in questi giorni la guida "Peccioli, destinazione accessibile 2026", realizzata dal Comune di Peccioli nell’ambito del... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Catania punta sul Turismo Congressuale, Scolastico e di gruppo: nuovi incentivi del Comune; Lecce Capitale della Scienza, al via il 10° Congresso Internazionale su Probiotici e Pediatria. Turismo disabili. La nuova guida guida turistica di Mantova e provincia con info sulla accessibilitàA cura di Valentina Tomirotti, In carrozza la prima guida turistica accessibile di Mantova e provincia in chiave pop, per le persone a ridotta mobilità Lo straordinario patrimonio di città d’arte ... disabili.com Il turismo accessibile. Pubblicata la nuova guidaPECCIOLI È stata pubblicata in questi giorni la guida Peccioli, destinazione accessibile 2026, realizzata dal Comune di Peccioli nell’ambito del percorso Destination4All, che vede il borgo toscano ... lanazione.it Il progetto per attrarre il turismo congressuale nazionale ed estero facebook