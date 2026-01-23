Cambio al vertice del Convention Bureau Napoli | il 2025 miglior anno di sempre per il turismo congressuale in città
Nel 2025, Napoli ha raggiunto un nuovo record nel settore del turismo congressuale, con un incremento del 2% rispetto al 2024 e del 40% rispetto al 2023. Questo risultato sottolinea la crescita costante e l’interesse crescente verso la città come destinazione per eventi e conferenze, segnando un importante traguardo per il settore e per il Convention Bureau locale.
Il 2025 è stato il miglior anno di sempre per il turismo congressuale a Napoli: + 2%di richieste rispetto al 2024, già anno record, e soprattutto + 40% rispetto al 2023.Un risultato straordinario ottenuto, dopo un percorso di costante crescita, grazie alcontributo essenziale del Convention Bureau.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Chiara D’Andrea alla guida del Convention Bureau di Napoli. Giovanna Lucherini lascia dopo 10 anniChiara D’Andrea assume la guida del Convention Bureau di Napoli, sostituendo Giovanna Lucherini dopo oltre dieci anni.
