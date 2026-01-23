Cambio al vertice del Convention Bureau Napoli | il 2025 miglior anno di sempre per il turismo congressuale in città

Nel 2025, Napoli ha raggiunto un nuovo record nel settore del turismo congressuale, con un incremento del 2% rispetto al 2024 e del 40% rispetto al 2023. Questo risultato sottolinea la crescita costante e l’interesse crescente verso la città come destinazione per eventi e conferenze, segnando un importante traguardo per il settore e per il Convention Bureau locale.

