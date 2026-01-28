il turismo accessibile pubblicata la nuova guida

Il Comune di Peccioli ha appena pubblicato la nuova guida “Peccioli, destinazione accessibile 2026”. Il documento fa parte del progetto Destination4All, che punta a rendere il borgo toscano più accessibile a tutti. Peccioli si inserisce tra le tre mete italiane riconosciute a livello nazionale come destinazioni inclusive, insieme a Cortina d’Ampezzo e Bibione. La guida vuole aiutare i visitatori con esigenze particolari a scoprire il territorio senza difficoltà.

PECCIOLI È stata pubblicata in questi giorni la guida "Peccioli, destinazione accessibile 2026", realizzata dal Comune di Peccioli nell’ambito del percorso Destination4All, che vede il borgo toscano tra le sole tre destinazioni italiane riconosciute a livello nazionale insieme a Cortina d’Ampezzo e Bibione. La guida rappresenta uno strumento concreto e operativo che restituisce, in modo chiaro, trasparente e oggettivo, il livello di accessibilità del territorio comunale, mettendo al centro l’esperienza reale delle persone e la possibilità di compiere scelte di viaggio consapevoli. Il progetto nasce da un percorso avviato dall’amministrazione comunale che ha investito risorse culturali ed economiche nel potenziamento dei servizi turistici e nella costruzione di una destinazione sempre più inclusiva, fruibile e orientata alla qualità della vita, per cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

