Napoli Lego Challenge alla Federico II | centinaia di studenti si sfidano con enigmi modellini e robotica

Centinaia di studenti tra i 13 e i 17 anni si sono riuniti alla Federico II di Napoli per una sfida di robotica e STEM. Insieme, hanno risolto enigmi, costruito modellini con i mattoncini LEGO® e programmato robot in classe. La competizione ha coinvolto giovani appassionati di tecnologia e ingegneria, che si sono messi alla prova in un ambiente dinamico e stimolante.

Centinaia di studenti, tra i 13 e i 17 anni, si sono sfidati in una competizione di STEM e robotica, risolvendo enigmi e superando prove attraverso modellini realizzati con mattoncini LEGO® e programmati in classe. Alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si è tenuta questa mattina, per il secondo anno consecutivo, la “First Lego League Challenge”. Ogni squadra è stata chiamata a completare missioni legate alla scoperta del sottosuolo, con particolare riferimento all’archeologia (tema dell’anno UNEARTHED™), su un tappeto di 114 cm x 236 cm che riproduce un sito di scavo, tra reperti, rovine e rilievi geofisici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Venerdì mattina, a Napoli, torna la First Lego League Challenge.

La chirurgia robotica sta rivoluzionando il trattamento delle malattie dell'udito.

