L’attacco frontale di Trump a Leone XIV | Un Papa debole sta in Vaticano grazie a me

Il già ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto pesanti critiche al Papa Leone XIV, definendolo “debole” e affermando che si trovi in Vaticano grazie a lui. La dichiarazione ha suscitato reazioni e ha aperto una nuova fase di tensioni tra l’amministrazione americana e la Santa Sede. La polemica si inserisce in un clima di scontri politici tra le due parti, con conseguenze ancora da chiarire.

Washington, 13 aprile 2026 – Donald Trump attacca frontalmente Papa Leone XIV e apre un nuovo fronte di tensione con il Vaticano. Il presidente degli Stati Uniti, parlando con i giornalisti alla Joint Base Andrews, nel Maryland, ha detto di “non essere un grande fan” del Pontefice, definendolo “molto liberale” e accusandolo di non credere “nella lotta alla criminalità”. L’affondo è arrivato dopo l’appello del Papa contro l’escalation militare e in favore della pace. Trump ha contestato soprattutto le parole con cui Leone XIV aveva giudicato “non accettabile” la minaccia rivolta contro l’intero popolo iraniano. Da qui l’accusa del presidente, secondo cui il Pontefice starebbe “giocando con un Paese che vuole un’arma nucleare”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Iran, Trump attacca Papa Leone: “Un debole, in Vaticano solo grazie a me” Leggi anche: Trump attacca Papa Leone XIV: "È debole e pessimo, se non fossi alla Casa Bianca non sarebbe in Vaticano" Papa Leone: Trump sta cercando di “spezzare” l’alleanza tra Europa e Stati Uniti