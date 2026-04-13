Donald Trump ha criticato aspramente gli appelli alla pace rivolti da Papa Leone XIV, arrivando a rivolgere commenti molto duri nei confronti del pontefice. La sua dichiarazione include un’affermazione secondo cui il papa dovrebbe essere grato a lui, sostenendo che la sua nomina a presidente abbia influito sulla scelta di lanciare tali appelli. La polemica tra l’ex presidente e il leader religioso si è subito fatta molto evidente.

Da Trump un attacco frontale a Papa Leone XIV, reo di lanciare appelli alla pace: "Non mi piace. È stato scelto perché io sono presidente" Donald Trump ha risposto duramente agli appelli alla pace di Papa Leone XIV, lanciando un attacco frontale senza precedenti contro il pontefice. Il presidente statunitense si è scagliato contro Leone XIV, affermando di non essere “un suo grande fan” perché “è una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta contro la criminalità”. Ma non è tutto. Trump ha aggiunto che “Leone dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno, la sua nomina è stata una sorpresa sconcertante. Non figurava in nessuna lista dei papabili ed è stato scelto dalla Chiesa esclusivamente perché americano; si riteneva, infatti, che fosse il modo migliore per gestire il rapporto con il presidente Donald J.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Da Trump un attacco frontale a Papa Leone XIV, reo di lanciare appelli alla Pace: “Non mi piace e dovrebbe essermi grato perché se è stato scelto è soltanto perché io sono diventato presidente”

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L’attacco frontale di Trump a Leone XIV: “Un Papa debole, sta in Vaticano grazie a me”Washington, 13 aprile 2026 – Donald Trump attacca frontalmente Papa Leone XIV e apre un nuovo fronte di tensione con il Vaticano.

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