Attacco di Trump a Meloni Fini difende la premier | Giorgia ha fatto bene a rispondere tycoon in delirio d’onnipotenza
Recentemente si è verificato un confronto tra il leader di un grande partito e la premier italiana, con il primo che ha criticato la risposta della presidente del Consiglio a un noto imprenditore. In difesa della politica, un ex presidente della Camera ha affermato che la scelta di Giorgia Meloni di rispondere è stata dettata da motivi di realismo politico. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra politica e figure di spicco del mondo economico.
Nel suo intervento, Gianfranco Fini sottolinea come la scelta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia stata dettata da realismo politico. Una presa d’atto, secondo l’ex leader di Alleanza Nazionale, di una realtà ormai evidente: Donald Trump agisce in una condizione che Fini definisce senz.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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