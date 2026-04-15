Attacco di Trump a Meloni Fini difende la premier | Giorgia ha fatto bene a rispondere tycoon in delirio d’onnipotenza

Recentemente si è verificato un confronto tra il leader di un grande partito e la premier italiana, con il primo che ha criticato la risposta della presidente del Consiglio a un noto imprenditore. In difesa della politica, un ex presidente della Camera ha affermato che la scelta di Giorgia Meloni di rispondere è stata dettata da motivi di realismo politico. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra politica e figure di spicco del mondo economico.