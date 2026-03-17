Il presidente degli Stati Uniti ha affermato in una telefonata con il «Corriere della Sera» che gli Stati Uniti stanno vincendo in modo schiacciante una guerra in corso e che il conflitto si concluderà presto. Ha aggiunto che nessuno ha mai assistito a una situazione simile. La dichiarazione è arrivata all’indomani di un rifiuto europeo riguardo a una questione non specificata.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTENEW YORK – «Andiamo alla grande nella guerra. Stiamo stravincendo», ha detto il presidente Donald Trump martedì mattina in una breve telefonata con il Corriere. È il giorno dopo il rifiuto da parte di diversi Paesi europei, inclusa l’Italia, di inviare navi per contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma il presidente americano si mostra sicuro. «Francamente, nessuno ha mai visto una cosa del genere, e non ci vorrà molto tempo», aggiunge. Lunedì Trump si era detto deluso del fatto che, dopo aver aiutato per 40 i Paesi della Nato, adesso non si mostrano entusiasti di scendere in campo al fianco degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. E non ci vorrà ancora molto tempo. Nessuno ha mai visto una cosa del genere»

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