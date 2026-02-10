Il Trump Phone è realtà | com’è fatto e quanto costa e lo smartphone marchiato dal presidente USA
Questa mattina, due dirigenti di Trump Mobile hanno mostrato il design e il prezzo del nuovo smartphone T1, marchiato dal presidente degli Stati Uniti. Il telefono, chiamato Trump Phone, è finalmente una realtà e si prepara a entrare nel mercato. Le immagini del dispositivo sono state diffuse in anteprima e il costo, che si aggira intorno a una cifra già nota, ha suscitato molte discussioni. Si tratta di un prodotto che porta il nome di Trump e che punta a conquistare una fetta di pubblico fan degli Stati Uniti.
Due dirigenti della Trump Mobile hanno svelato il design e il prezzo del T1, lo smartphone prodotto dal presidente statunitense. Con il suo look dorato, il prodotto punta a proporsi come alternativa patriottica dell'iPhone. Nonostante il solito marketing aggressivo, resta però il dubbio sulle componenti "made in USA".🔗 Leggi su Fanpage.it
