Il Trump Phone è realtà | com’è fatto e quanto costa e lo smartphone marchiato dal presidente USA

Questa mattina, due dirigenti di Trump Mobile hanno mostrato il design e il prezzo del nuovo smartphone T1, marchiato dal presidente degli Stati Uniti. Il telefono, chiamato Trump Phone, è finalmente una realtà e si prepara a entrare nel mercato. Le immagini del dispositivo sono state diffuse in anteprima e il costo, che si aggira intorno a una cifra già nota, ha suscitato molte discussioni. Si tratta di un prodotto che porta il nome di Trump e che punta a conquistare una fetta di pubblico fan degli Stati Uniti.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.