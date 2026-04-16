Recentemente sono emerse prese di posizione che definiscono l’Iran come una minaccia e criticano le scelte di intervento militare. Un’analisi evidenzia come l’attacco a figure di rilievo politico e religioso, considerate rappresentanti di un regime, abbia rappresentato un passo che ha contribuito ad alimentare il conflitto. La resistenza del regime stesso viene interpretata come segnale della sua pericolosità, mentre le conseguenze di un intervento militare sono oggetto di discussione.

Ormai è chiaro che attaccando il Papa (e di conseguenza pure Giorgia Meloni che si è schierata con il pontefice), Donald Trump ha compiuto un clamoroso errore. Non solo perché gran parte dei cattolici sta con Leone XIV e non con il presidente americano, ma anche perché mettendosi contro la Chiesa e pure contro uno dei pochi governi «amici», l’inquilino della Casa Bianca ha contribuito al proprio isolamento. Tuttavia, c’è una cosa su cui il commander in chief americano non ha torto ed è l’estrema pericolosità dell’Iran per la pace nel mondo. Paradossalmente, a dimostrare quale rischio si corra se non si disarmano gli ayatollah c’è proprio la guerra scatenata da Trump.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump ha ragione: l’Iran è un male. Però la guerra era la cura sbagliata

Trump, l’Iran e il coniglio gaudente: le ore decisive (forse) per la fine della guerra

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