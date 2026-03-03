Khamenei non era solo un politico ma un leader religioso Trump ha fatto male i calcoli rischia una guerra lunga Intervista ad Open di Mousavian ex ambasciatore iraniano in Germania

«La storia ci insegna che interventi pensati per garantire stabilità spesso producono decenni di conseguenze imprevedibili». Hossein Mousavian ha guidato negli anni Duemila la delegazione iraniana nei negoziati sul nucleare. Oggi – racconta a Open – è molto preoccupato per quella che definisce «una guerra esistenziale» per il suo Paese. Sessantanove anni, ex ambasciatore di Teheran in Germania, per vent'anni uomo di fiducia del regime, Mousavian è arrivato negli Usa nel 2009 con una condanna per spionaggio sulla testa. In America ha trovato casa all'Università di Princeton, dove ha insegnato fino allo scorso giugno quando una campagna portata avanti da alcuni colleghi e politici – che lo accusano di essere ancora vicino al regime – lo ha spinto a ritirarsi.