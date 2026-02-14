Lazio-Atalanta il doppio ex Dabo in esclusiva | Sarri e Palladino? Una cosa li accomuna…

Ousmane Dabo, ex calciatore che ha vestito sia la maglia della Lazio che quella dell’Atalanta, commenta la sfida tra le due squadre e rivela che sia Sarri che Palladino condividono un modo simile di allenare. Durante un’intervista esclusiva, Dabo ha sottolineato come entrambi i tecnici puntino molto sulla disciplina tattica e sull’intensità in campo, caratteristiche che ha avuto modo di apprezzare anche durante le sue esperienze da giocatore. Inoltre, ha aggiunto che in questa partita ci sono due centrocampisti che lo hanno colpito particolarmente per il loro stile di gioco.

Ousmane Dabo, doppio ex di Lazio e Atalanta, gioca in anticipo la sfida dell’Olimpico: “Ci sono due centrocampisti che mi piacciono molto. E che fanno la differenza” Due stagioni all’Atalanta, sei alla Lazio. Ousmane Dabo ha scritto importanti pagine di storia biancoceleste e nerazzurra. A Bergamo ha trovato la prima convocazione in Nazionale e ha giocato con continuità; a Roma ha vinto tre trofei ed ha legato per sempre il suo nome a quello del club biancoceleste, realizzando il calcio di rigore decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. “Un’emozione che non dimenticherò mai – ha detto in esclusiva ai nostri microfoni – ero tornato alla Lazio dopo l’esperienza al Manchester City ed ero certo che il destino aveva pensato a qualcosa di bello per me. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Lazio-Atalanta, l’Europa passa per l’Olimpico: Sarri sfida il muro di Palladino Lazio e Atalanta si affrontano sabato 14 febbraio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, in un incrocio valevole per la venticinquesima giornata di Serie A che mette in palio punti determinanti per le ambizioni continentali di entrambe le compagini.

Sarri e Palladino si sfidano subito in anticipo di Coppa Italia, perché Lazio e Atalanta si affrontano all’Olimpico durante la 25ª giornata di Serie A.

