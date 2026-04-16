Trump contro Leone XIV | gelo nel mondo cattolico conservatore

Negli ultimi giorni, sono emerse tensioni tra l’ex presidente e alcuni esponenti del mondo cattolico conservatore. Le critiche pubbliche e gli attacchi da parte di alcuni media religiosi hanno suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori, creando una situazione di frizione all’interno di questa cerchia. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche tra politica e religione, evidenziando uno scontro che si sta sviluppando in modo pubblico e diretto.

Dopo gli attacchi diTrumpcontro Papa Leone XIV, nel mondo cattolico statunitense tradizionalmente vicino al tycoon prevale una presa di distanza. Le parole del presidente hanno generato disagio in quella parte di elettorato cattolico che nel 2024 aveva contribuito in modo decisivo al suo ritorno allaCasa Bianca. Secondo quanto riportato anche dal Il Corriere della Sera, la frattura appare evidente soprattutto nel silenzio di figure simbolo del conservatorismo ecclesiale. Infatti, il cardinale Raymond Burke, storico punto di riferimento del tradizionalismo, non ha commentato. Né si è espresso il cardinale di New York Timothy Dolan, che Trump aveva indicato con leggerezza come possibile candidato al Conclave.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump contro Leone XIV: gelo nel mondo cattolico conservatore Notizie correlate Papa Leone XIV risponde a Trump: “Continuerò a parlare contro la guerra”“Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in una discussione con lui“. Leggi anche: Donald Trump contro Papa Leone XIV: attacco durissimo e tensione globale! Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump contro Leone XIV. Faggioli: Il cattolicesimo americano è il vero condensatore della crisi; Il potere contro la coscienza: perché Trump prende di mira Leone XIV; Leone XIV e le minacce di Trump; Trump se la prende anche con Papa Leone XIV. Donald Trump contro Papa Leone: Un debole, pessimo in politica estera. Dovrebbe darsi una regolata - videoAttacco senza precedenti da parte di un presidente degli Stati Uniti nei confronti di un Pontefice. Oggi inizia il viaggio apostolico di Prevost in Africa ... tg.la7.it Trump contro Papa Leone XIV: cosa è successo tra la Casa Bianca e il Vaticano e perché lo scontro non ha precedentiTrump attacca Papa Leone XIV su Truth Social: lo definisce debole e si prende il merito della sua elezione. La risposta del Papa, le origini dello scontro e il gesto del 4 luglio. lifestyleblog.it Solito Trump, ma la novità non di poco conto sono i satelliti cinesi usati dai pasadarn contro le basi Usa. E poi il ribaltone nel Monte, perde Cata, ma davvero Schlein con Sanchez. Marina B risponde la Fatto e quelli si offendono. Askatasuna come un partito p - facebook.com facebook Il bullo Trump dopo aver definito Cuba un,Paese in difficoltà, ipotizza una possibile “sosta” sull’isola Ferma la risposta del presidente cubano Dìaz-Canel: “Siamo pronti a difenderci” (Ricordiamo che il,popolo di Cuba lo ha già fatto brillantemente in passato qu x.com