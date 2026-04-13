Un nuovo scontro tra il presidente degli Stati Uniti e il Papa ha fatto salire la tensione internazionale. Il leader americano ha rivolto dure accuse al Pontefice, scatenando reazioni immediate in diversi paesi e alimentando un clima di polemiche e tensione politica. La vicenda si sviluppa in un momento di forte attenzione mediatica, con opinioni divise e un dibattito acceso tra sostenitori e detrattori di entrambe le parti.

Il presidente USA critica il Papa e scatena una bufera politica. Le reazioni sono immediate e lo scontro cresce. Cosa succederà adesso? Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV accende un nuovo fronte internazionale, trasformando una tensione politica in un vero caso di gossip globale. Le parole del tycoon hanno scatenato una polemica immediata, lasciando intravedere uno scontro ben più profondo tra Casa Bianca e Vaticano. Tutto è partito da un post pubblicato da Donald Trump su Truth Social, in cui il presidente ha attaccato duramente Papa Leone XIV definendolo debole sulla criminalità e inadeguato nella politica estera. Il leader americano ha criticato apertamente le posizioni del pontefice contro i conflitti in Iran e Venezuela, accusandolo di essere troppo vicino alla sinistra radicale e di interferire in ambito politico.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Donald Trump contro Papa Leone XIV: attacco durissimo e tensione globale!

Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald TrumpIl primo papa di nazionalità statunitense ha esortato i leader algerini a costruire una società basata sui princìpi di giustizia e solidarietà.

Trump contro il Papa: scontro durissimo, accuse shock e tensione globale cresceRoma - Scontro istituzionale senza precedenti tra Casa Bianca e Vaticano: parole durissime, repliche ferme, reazioni internazionali e tensioni...

Donald Trump contro Papa Leone XIV: attacco durissimo e tensione globale!

Argomenti più discussi: Trump attacca Leone XIV: vescovi Usa, il Papa non è un rivale, è il Vicario di Cristo che parla dal Vangelo; Attacco senza precedenti di Trump a Leone. Il Papa: Non ho paura di lui. Continuo contro la guerra; Trump contro papa Leone: È un debole, mi deve ringraziare; Trump attacca il Papa: 'Debole e pessimo sulla politica estera'. Leone risponde: 'Non ho paura, non faccio un dibattito con lui'.

Il Presidente Donald Trump si è scagliato contro Papa Leone XIV sui social media, affermando che dovrebbe pensare a fare il pontefice. «Non voglio un Papa che pensi sia accettabile che l'Iran possieda un'arma nucleare. Non voglio un Papa che giudichi terr - facebook.com facebook

#NEWS - Donald #Trump attacca #PapaLeoneXIV con un post su Truth, definendolo “debole sul fronte della criminalità” e “pessimo in politica estera”. Le parole del presidente Usa arrivano mentre era a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Florida. La repli x.com