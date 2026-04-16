Negli ultimi tempi si è parlato di un confronto tra leader politici contemporanei e figure storiche come Enrico VIII, in un contesto segnato da tensioni e divisioni. La discussione si concentra su come certi comportamenti e scelte possano creare vere e proprie fratture all’interno della società e delle istituzioni. Questo scenario si inserisce in un quadro più ampio di crisi e cambiamenti, che coinvolge anche questioni legate all’uso di algoritmi e alle dinamiche digitali.

di Rosamaria Fumarola Uno sguardo alla prospettiva storica dei fatti che occupano la nostra quotidianità può essere un esercizio non risolutore di problemi contingenti, ma rivelatore di dinamiche spesso uguali a sé stesse, che resta prezioso per capire la natura di ciò che siamo. Lo scontro provocato da Donald Trump nei confronti di Papa Leone ad esempio, tutti sappiamo che ha paralleli analoghi nel passato, studiati sin dalle scuole elementari e rispetto ai quali non senza un certo snobismo ci siamo sentiti moralmente e civilmente superiori, per essere avanti nella linea della storia, con il carico delle scoperte, del progresso dei saperi, del miglioramento della vita di tutti i giorni, che il trascorrere del tempo e le lotte degli uomini hanno portato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump come Enrico VIII? Il nuovo scisma ai tempi dell’algoritmo

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Intanto il presidente Usa Donald Trump ha regalato sui social un'altra perla di kitsch integralista: condivide un'immagine di un altro profilo che lo ritrae abbracciato a Gesù per fare un dispetto «ai pazzi della sinistra radicale». Dismessi i panni di Gesù del prece facebook

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