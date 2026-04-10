Fare l’amore con chatbot | com’è cambiata l’intimità ai tempi dell’algoritmo

Negli ultimi anni sono sempre più diffuse le storie di persone che utilizzano chatbot per vivere momenti di intimità. Le applicazioni di incontri, nate per semplificare la ricerca di relazioni, si sono evolute e ora includono anche interazioni con programmi automatizzati. Questa tendenza solleva domande su come le nuove tecnologie cambino il modo di percepire e vivere i rapporti personali, con effetti che coinvolgono aspetti emotivi e sociali.

Le dating app nascono con la promessa di facilitare gli incontri, ma spesso producono l’effetto opposto. Lo raccontava di recente un’amica: profilo dopo profilo, ci si ritrova immersi in schermate dettagliatissime che elencano opinioni, interessi, paure, abitudini. Un eccesso di informazioni che può spegnere sul nascere la curiosità e svuotare il piacere della scoperta. Così, ancora prima di incontrarsi, molte possibilità vengono escluse per una serie di dettagli (forse) irrilevanti, e l’amore, invece di nascere dall’imprevisto, appare più come un processo di selezione che di apertura a nuove opportunità. Da un lato, queste piattaforme incoraggiano la ricerca di somiglianze: valori condivisi, stili di vita affini, prospettive allineate. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fare l’amore con chatbot: com’è cambiata l’intimità ai tempi dell’algoritmo Brescia: Fare startup ai tempi dell'AI - incontro con Marco MaddionaL’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il modo in cui nascono e si sviluppano le startup tecnologiche. L’amore ai tempi dell’intelligenza artificialeNel mese di San Valentino, mentre si celebra l’amore in tutte le sue forme, una domanda diventa centrale: che spazio hanno le emozioni in un mondo... Temi più discussi: Vita (e sconfitta) di una coppia aperta; Sesso con i ragazzini in cambio di soldi nel centro ricreativo, insospettabile finisce in manette; Prostituzione nel centro massaggi: incomprensibili le intercettazioni in dialetto cinese, ma con i clienti 30 euro per un mezzo servizio, 70 per l’amore completo; Verissimo: Gökçe Eyüboglu e l'amore per l'Italia Video. Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta: Laura Pausini ironica con un fan a MadridDurante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per rispondere a un fan ubriaco con una battuta che è diventata virale ... ilfattoquotidiano.it Fare l’amore con un turco è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita, altro che parmigiana e polpette: Gegia senza filtriGegia, al secolo Francesca Carmela Assunta Antonaci, si è raccontata in una lunga e schietta intervista al quotidiano Leggo, parlando della sua vita privata e, soprattutto, della sua complessa storia ... ilfattoquotidiano.it È vero che è possibile fare il servizio civile universale dopo quello regionale ma non il contrario - facebook.com facebook Il monito di Federico Bernardeschi per tutto il Bologna: per fare il salto di qualità in Europa serve rimanere sempre concentrati (1/3) x.com