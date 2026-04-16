Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato un accordo per un cessate il fuoco in Libano, che entrerà in vigore alle 17 (le 23 in Italia) e durerà dieci giorni. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le condizioni dell'accordo. La decisione si applica alle aree coinvolte nel conflitto attuale nel paese.

Donald Trump annuncia un cessate il fuoco in Libano a partire dalle 17 (le 23 in Italia) per la durata di 10 giorni. “Ho appena avuto eccellenti conversazioni con lo stimatissimo presidente Joseph Aoun, del Libano, e con il primo ministro Bibi Netanyahu, di Israele. Questi due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, daranno formalmente inizio a un cessate il fuoco della durata di 10 giorni alle ore 17 “, scrive il presidente Usa su Truth. “Martedì, i due Paesi si sono incontrati per la prima volta dopo 34 anni qui a Washington, D.C., insieme al nostro grande segretario di Stato, Marco Rubio”, ricorda Trump.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump annuncia: “Cessate il fuoco in Libano per 10 giorni”

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

Notizie correlate

Medio Oriente, Trump: "Fra Israele e Libano cessate il fuoco di 10 giorni"Dopo che alcune fonti avevano fatto trapelare un colloqui fra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo israeliano Benjami Netanyahu, il tycoon...

Stallo sulla tregua Hezbollah-Israele in Libano, Iran annuncia cessate il fuoco stanotte: Israele smentisceLa tv libanese Al-Mayadeen, citando un funzionario iraniano, ha diffuso la notizia di un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele che entrerebbe in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane, Teheran pronta a riaprire lo Stretto di Hormuz; Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua.

Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane, Teheran pronta a riaprire lo Stretto di HormuzIl Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano ha annunciato di aver accettato il cessate il fuoco e che negozierà con gli Stati Uniti in Pakistan a partire da venerdì. Intanto gli attacchi nell ... msn.com

Iran-Usa, stop alla guerra: tregua di 2 settimane e Stretto di Hormuz riapreStati Uniti e Iran dicono sì alla tregua di 2 settimane, guerra congelata e lo Stretto di Hormuz viene riaperto. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia per primo il sì alla proposta form ... adnkronos.com

IRAN RESPINGE APPELLO A INTERROMPERE FINANZIAMENTI A HAMAS, HEZBOLLAH E HOUTHI Durante i negoziati in Pakistan, un funzionario statunitense ha dichiarato a Reuters che gli iraniani si sono rifiutati di interrompere i finanziamenti ad Hamas, facebook

Una tregua anche a Beirut: Iran e Usa premono, Tel Aviv resiste. L’Idf chiede 3 condizioni. @rantoniucci x.com