Iran Trump annuncia | Cessate il fuoco in Libano per 10 giorni
Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato un accordo per un cessate il fuoco in Libano, che entrerà in vigore alle 17 (le 23 in Italia) e durerà dieci giorni. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o le condizioni dell'accordo. La decisione si applica alle aree coinvolte nel conflitto attuale nel paese.
Donald Trump annuncia un cessate il fuoco in Libano a partire dalle 17 (le 23 in Italia) per la durata di 10 giorni. “Ho appena avuto eccellenti conversazioni con lo stimatissimo presidente Joseph Aoun, del Libano, e con il primo ministro Bibi Netanyahu, di Israele. Questi due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, daranno formalmente inizio a un cessate il fuoco della durata di 10 giorni alle ore 17 “, scrive il presidente Usa su Truth. “Martedì, i due Paesi si sono incontrati per la prima volta dopo 34 anni qui a Washington, D.C., insieme al nostro grande segretario di Stato, Marco Rubio”, ricorda Trump.🔗 Leggi su Lapresse.it
Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»
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