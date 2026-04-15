Recentemente, si è verificato un cambio di tono tra l'ex presidente e la premier italiana, con quest'ultima che ha ricevuto commenti critici da parte di Trump. La discussione riguarda il rapporto tra i due leader, che si è deteriorato dopo che Meloni ha concluso un rapporto con l'Iran. La situazione ha portato a una certa tensione tra gli Stati Uniti e l’Italia, evidenziando un raffreddamento nei loro rapporti ufficiali.

Il rapporto tra Trump e Meloni si è evoluto e da una sintonia iniziale si è arrivati allo scontro. La guerra in Iran e il caso di Papa Leone hanno incrinato l’asse tra Washington e Roma Nuova battuta nelvivace diverbiotra il presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, e la presidente del ConsiglioGiorgia Meloni. Il tycoon è tornato a criticare la premier segnando un ulteriore irrigidimento nei rapporti tra Washington e Roma. In un’intervista al programma “Mornings with Maria”suFox News,Trump ha dichiarato: “Non abbiamo più lo stesso rapporto, è stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato il proprio aiuto riguardo alla situazione in Iran,non abbiamo lo stesso rapporto”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump attacca Meloni: ‘È stata negativa, dopo l’Iran rapporto finito’, gelo tra Usa e Italia

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