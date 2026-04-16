Truffa TARI a Siracusa | allarme SMS ecco come difendersi dai falsi avvisi

Nella provincia di Siracusa sono stati segnalati numerosi casi di truffe tramite SMS che fingono di segnalare irregolarità nella gestione della TARI. I messaggi, inviati ai residenti, cercano di indurli a credere che ci siano problemi con il pagamento della tassa sui rifiuti. Le autorità hanno avvisato di non cliccare sui link presenti negli SMS e di non fornire dati personali o bancari.

I residenti della provincia di Siracusa sono stati bersagliati da una serie di tentativi di phishing che utilizzano messaggi fraudolenti via SMS per simulare irregolarità nella gestione della tassa sui rifiuti. I Comuni del territorio hanno dovuto intervenire con urgenza per avvisare la popolazione che tali comunicazioni non provengono dagli uffici tributari ufficiali. Il meccanismo messo in atto dai malfattori si basa sulla ricezione di notifiche sul cellulare, dove viene segnalata una presunta anomalia nella posizione TARI dei contribuenti. Il testo inviato punta a generare allarmismo, sollecitando un contatto immediato al numero telefonico 89347716 per evitare possibili aggravamenti della situazione fiscale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa TARI a Siracusa: allarme SMS, ecco come difendersi dai falsi avvisi Notizie correlate Truffa Tari a Ossi: allarme SMS, ecco come difendersi dai falsi avvisiI cittadini del comune di Ossi devono fare estrema attenzione a messaggi fraudolenti che arrivano sui cellulari riguardanti la tassa sui rifiuti. Truffa Tari a Sermoneta: allarme phishing con falsi SMS urgentiUn attacco informatico tramite messaggi telefonici sta colpendo i residenti di Sermoneta, utilizzando falsi avvisi sulla tassa sui rifiuti per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tentativi di truffa tramite sms inviati ai cittadini a nome degli uffici Tari; Allarme truffe a Siracusa e Noto: falsi SMS a nome dell'ufficio Tari. Il Comune mette in guardia i cittadini; Truffa ai cittadini della provincia. Attenzione agli SMS sulla TARI; Siracusa tra salvezza e fallimento: domani l'udienza in Tribunale, domenica l'ultima al De Simone. Truffa ai cittadini della provincia. Attenzione agli SMS sulla TARITelefonate da numeri privati e messaggi di natura fraudolenta ai danni dei cittadini relativi alla tassa sui rifiuti, hanno allertato i Comuni della provincia di Siracusa che a loro volta hanno lancia ... siracusaoggi.it Allerta truffe TARI via sms nel Siracusano: i sindaci mettono in guardia i cittadiniL’invito ai cittadini è quello di non rispondere ai messaggi e di non contattare i numeri indicati, che potrebbero comportare costi elevati o il rischio di sottrazione di dati personali ... siracusanews.it Tari, nuovi sms truffa ai cittadini, Plures Alia: "Non rispondete" - facebook.com facebook Sassari: «Paga la Tari». Ma è una truffa x.com