Truffa Tari a Sermoneta | allarme phishing con falsi SMS urgenti

A Sermoneta si registrano alcuni casi di truffa legata alla tassa sui rifiuti. I residenti ricevono messaggi telefonici che fingono di essere avvisi urgenti e che invitano a chiamare numeri a tariffazione speciale. Questi messaggi sono stati identificati come parte di un tentativo di phishing volto a ingannare gli utenti e ottenere informazioni o denaro. Nessun comunicato ufficiale ha ancora confermato l'origine di questi messaggi.

Un attacco informatico tramite messaggi telefonici sta colpendo i residenti di Sermoneta, utilizzando falsi avvisi sulla tassa sui rifiuti per indurre i cittadini a chiamare numeri a tariffazione speciale. L’amministrazione comunale ha lanciato un allarme immediato per proteggere la popolazione da tentativi di phishing volti al furto di crediti telefonici o alla sottrazione di dati sensibili e bancari. L’inganno del messaggio e le modalità della truffa. I messaggi che circolano tra gli smartphone dei cittadini riportano testuali avvertimenti riguardanti una presunta irregolarità nella posizione Tari. Il testo inviato dai malintenzionati sollecita un contatto urgente presso un numero specifico, minacciando conseguenze più gravi o aggravamenti qualora non si risponda tempestivamente alla segnalazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa Tari a Sermoneta: allarme phishing con falsi SMS urgenti Falsi Sms sulla Tari, scatta l’allarme a Rimini. L'avviso del Comune: "È una truffa”Nelle ultime settimane sono pervenute all'amministrazione comunale di Rimini numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver... Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. Truffa SMS sulla TARI a Napoli: il Comune avvisa i cittadiniMessaggi ingannevoli invitano a chiamare numeri a pagamento segnalando false irregolarità sulla tassa rifiuti TARI. Il Comune avvisa ... 2anews.it Novate Milanese, truffa TARI via SMS: il Comune invita all’attenzioneNelle ultime ore si è diffusa una nuova truffa legata alla TARI, la tassa sui rifiuti. Diversi cittadini hanno segnalato la ricezione di SMS che, fingendo ... ilnotiziario.net