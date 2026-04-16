Una serie di messaggi fraudolenti riguardanti la TARI sta causando preoccupazione tra i residenti di Bologna. Questi SMS fingono di segnalare irregolarità nel pagamento della tassa e invitano i destinatari a chiamare numeri di telefono non ufficiali. Le autorità hanno avvisato i cittadini di non rispondere o fornire dati personali, sottolineando l’importanza di verificare sempre le comunicazioni ufficiali.

Un’ondata di messaggi fraudolenti sta colpendo numerosi cittadini, con un particolare sulla zona di Bologna, utilizzando il pretesto di irregolarità nella posizione TARI per indurre le persone a contattare numeri telefonici non ufficiali. Il tentativo di truffa si manifesta tramite SMS anonimi che segnalano pendenze fiscali fittizie, spingendo i destinatari verso un recapito mobile specifico per evitare presunti aggravi amministrativi. Il meccanismo psicologico dietro lo smishing fiscale. La strategia adottata dai malintenzionati si basa su una comunicazione estremamente asciutta e priva di dettagli concreti, progettata per colpire la vulnerabilità emotiva dei contribuenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa TARI a Bologna: allarme SMS, ecco come non farsi ingannare

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