Truffa TARI a Piacenza | allarme SMS ecco come non cadere nel tranello

A Piacenza alcuni cittadini stanno ricevendo SMS che invitano alla regolarizzazione della TARI, ma si tratta di un tentativo di truffa. Le comunicazioni appaiono come messaggi ufficiali, ma sono false e mirano a ingannare le persone. Le autorità hanno già avvisato di non cliccare sui link o fornire dati personali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata inviata tramite SMS in questo periodo.

Alcuni cittadini di Piacenza stanno ricevendo messaggi sul cellulare che sembrano invitare alla regolarizzazione della TARI, ma si tratta di un tentativo di frode. Il Comune e la società ICA hanno lanciato un avviso urgente per segnalare che tali SMS, che spingono a contattare numeri con costi aggiuntivi, non hanno alcun legame con le procedure amministrative ufficiali relative alle comunicazioni contabili dell’anno 2025. Le modalità autentiche per il pagamento dei tributi locali. La gestione delle imposte comunali segue canali rigidi e tracciabili, ben lontani dalla velocità dei servizi di messaggistica istantanea. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, i documenti ufficiali arrivano ai contribuenti tramite la posta ordinaria o attraverso l’App IO, previa richiesta specifica del cittadino via e-mail. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa TARI a Piacenza: allarme SMS, ecco come non cadere nel tranello Truffa Tari a Sermoneta: allarme phishing con falsi SMS urgentiUn attacco informatico tramite messaggi telefonici sta colpendo i residenti di Sermoneta, utilizzando falsi avvisi sulla tassa sui rifiuti per... Falsi Sms sulla Tari, scatta l’allarme a Rimini. L'avviso del Comune: "È una truffa”Nelle ultime settimane sono pervenute all'amministrazione comunale di Rimini numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver... Si parla di: Tentate truffe telefoniche relative alla Tari, il Comune mette in guardia. Deve regolarizzare la sua posizione Tari, ma l’sms è una truffaIl Comune di Piacenza e la società di riscossione ICA informano i cittadini che eventuali messaggi telefonici con l’invito a contattare numeri a pagamento ... piacenzasera.it «La posizione Tari risulta irregolare»: ma è una truffa, attenzione all'smsSi tratta di una modalità che non corrisponde alle procedure ufficiali adottate per le comunicazioni tributarie: non vengono mai inviate richieste di pagamento tramite SMS, WhatsApp, Telegram o altri ... ilpiacenza.it