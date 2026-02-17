Un imprenditore di Arezzo ha accumulato 4 milioni di euro grazie a promesse di guadagni facili, ma si è rivelato un sistema truffaldino. La Guardia di Finanza ha sequestrato il denaro, scoperto durante un'indagine su un’attività che attirava clienti con false promesse di rendimenti elevati. La sua attività si sviluppava tra le colline dell’aretino, dove aveva creato un impero di carta che ingannava persone alla ricerca di facili soldi.

AREZZO – Un impero di carta costruito sulle spalle di ignari risparmiatori, che aveva il suo baricentro operativo e patrimoniale proprio tra le dolci colline dell’aretino. È giunta al capolinea la parabola di un imprenditore romano, per anni residente in Umbria, finito nel mirino del Gico della Guardia di Finanza di Perugia. Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione oggi (17 febbraio) a un decreto di sequestro e contestuale confisca di beni per un valore che supera i 4 milioni di euro: un tesoro accumulato, secondo gli inquirenti, attraverso truffe seriali e abusivismo finanziario. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in particolare sulla provincia di Arezzo, dove l’uomo aveva blindato gran parte dei suoi investimenti illeciti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Promesse di guadagni ingenti e facili, ma è una truffa: confiscati 4 milioni di euro a un imprenditore

