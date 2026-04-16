Trovato inchiostro nei meteoriti di Marte | gli alieni non c’entrano ma la spiegazione è sorprendente

Una scoperta inaspettata ha coinvolto la comunità scientifica: analizzando campioni di meteoriti provenienti da Marte, i ricercatori hanno rilevato tracce di inchiostro da penna a sfera. La presenza di questa sostanza nei meteoriti ha suscitato curiosità, anche se non ci sono collegamenti con forme di vita extraterrestri. La scoperta apre nuove domande sulla composizione e sulla storia di questi campioni.

Una scoperta inattesa ha scosso la comunità scientifica: ricercatori hanno individuato tracce di inchiostro da penna a sfera all’interno di campioni di meteoriti provenienti da Marte. Prima che qualcuno pensi agli extraterrestri, va chiarito subito: queste tracce non hanno nulla a che fare con ipotetici marziani, ma rivelano qualcosa di altrettanto significativo sui nostri metodi di analisi dei materiali extraterrestri. Lo studio, condotto da un gruppo di ricerca dell’Università dei Paesi Baschi in Spagna e pubblicato sulla rivista Applied Geochemistry, ha analizzato sei sezioni di meteoriti marziani raccolti tra il 2001 e il 2014. Tutti i campioni provenivano dal Johnson Space Center della NASA ed erano già stati sottoposti a procedure di preparazione per successive analisi scientifiche.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Trovato inchiostro nei meteoriti di Marte: gli alieni non c’entrano, ma la spiegazione è sorprendente Notizie correlate NASA: i meteoriti non spiegano le molecole organiche su MarteLa scoperta di molecole organiche complesse nel cratere Gale su Marte, analizzate dal rover Curiosity della NASA, sta spingendo gli scienziati a... Acqua su Marte: il mistero potrebbe avere una semplice spiegazioneSecondo un nuovo studio della Rice University, l’acqua nei laghi marziani potrebbe essere rimasta liquida sotto sottili strati di ghiaccio...