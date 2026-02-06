Acqua su Marte | il mistero potrebbe avere una semplice spiegazione

Gli scienziati della Rice University hanno scoperto che i laghi su Marte potrebbero contenere ancora acqua liquida, nascosta sotto sottili strati di ghiaccio stagionale. La notizia smentisce l’idea che l’acqua sia completamente congelata e apre nuove possibilità di presenza di vita o di future esplorazioni sul pianeta rosso.

Secondo un nuovo studio della Rice University, l'acqua nei laghi marziani potrebbe essere rimasta liquida sotto sottili strati di ghiaccio stagionale, nonostante temperature medie ben al di sotto dello zero.

