Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, ha espresso preoccupazione per il padre in seguito a una telefonata che non è mai avvenuta. La vicenda riguarda una disputa giudiziaria sulla nomina di un amministratore e coinvolge la famiglia in un contesto di tensione e preoccupazione. In questo articolo, approfondiamo i dettagli della situazione e le implicazioni legali e familiari.

Nel salotto di La volta buona si torna sul caso che riguarda Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina Sgarbi: dopo il primo “no” del Tribunale alla nomina di un amministratore di sostegno, la partita oggi si sposta sulla valutazione reale delle condizioni del professore. L’obiettivo è capire lo stato psicofisico e, soprattutto, se Sgarbi sia in grado di autodeterminarsi anche per atti personali e “straordinari” (come fare testamento o contrarre matrimonio). Le parole della mamma di Evelina Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evelina Sgarbi (@evelinasgarbi) A La volta buona Barbara Hary, la mamma di Evelina, prova a rimettere ordine in una storia che, dice, è stata letta come uno scontro quando in realtà nasce dalla paura: «Evelina è stata molto attaccata, ma tra padre e figlia non c’è stato nessun litigio». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Evelina Sgarbi, la mamma Barbara: «Mia figlia attaccata perché si è preoccupata per il papà. Una telefonata tra loro? Impossibile, ecco perché»

Approfondimenti su Vittorio Sgarbi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vittorio Sgarbi

Argomenti discussi: La figlia di Sgarbi a Valentino Rossi: Vedremo se ti crocifiggeranno come hanno fatto con me; Evelina Sgarbi scrive a Valentino Rossi: I nostri padri isolati (e indeboliti) dalle compagne, situazioni simili.

Evelina Sgarbi, la mamma Barbara: «Mia figlia attaccata perché si è preoccupata per il papà. Una telefonata tra loro? Impossibile, ecco perché»Nel salotto di La volta buona si torna sul caso che riguarda Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina Sgarbi: dopo il primo no ... msn.com

Barbara Hary, mamma di Evelina Sgarbi: Legame interrotto tra mia figlia e Vittorio/ Ha paura per il papà…Barbara Hary e il rapporto interrotto tra la figlia Evelina Sgarbi e il papà Vittorio: il racconto a La Volta Buona. ilsussidiario.net

Evelina Sgarbi, la lettera a Valentino Rossi: "Nostre situazioni simili" - facebook.com facebook