Tosse nausea e difficoltà a respirare scatta l' allarme nella piscina comunale | intossicate sette persone

Nella mattina di giovedì 16 aprile, sette persone sono state soccorse nella piscina comunale di via San Pedrino, a Paullo, nel Milanese. I soccorritori sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni di persone che presentavano tosse, nausea e problemi respiratori. Le persone coinvolte sono state assistite sul posto e successivamente trasportate in ospedale per ulteriori controlli. La situazione ha generato momenti di preoccupazione tra i presenti.

Attimi di paura nella mattina di giovedì 16 aprile a Paullo, nel Milanese. Sette persone sono state soccorse all'interno della piscina comunale di via San Pedrino 20 dopo aver accusato difficoltà respiratorie, tosse e nausea. L'allarme in piscinaL'allarme è scattato intorno alle 10, quando tutte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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DOTT.SSA BERLUSCONI ALESSANDRA Med. Spec. Otorinolaringoiatra. . Tosse grassa o secca Può dipendere da malattie delle vie aeree ma anche dal reflusso o da farmaci… se permane il sintomo utile visita otorinolaringoiatrica con fibroscopia + visita p - facebook.com facebook