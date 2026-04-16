Negli ultimi mesi si registra un incremento dei casi di trombosi, una condizione che può portare a gravi complicanze. Un esperto ha sottolineato come i sintomi vengano spesso ignorati o scambiati con quelli di altre malattie, rendendo essenziale una diagnosi tempestiva. La tempestività delle analisi può prevenire situazioni di emergenza come l’embolia polmonare, che rappresenta una delle complicanze più gravi associate a questa patologia.

“A volte i sintomi delle trombosi vengono sottovalutati o confusi con quelli di altre patologie, invece è fondamentale formulare la diagnosi precoce per prevenire il rischio che si verifichino complicanze come l’embolia polmonare”. Così la professoressa Anna Falanga, direttore scientifico di Fondazione ARTET, evidenzia l’importanza di riconoscere rapidamente se si è in presenza di una situazione di tromboembolismo venoso. Questa espressione indica una grave patologia cardiovascolare causata dalla formazione di coaguli di sangue (trombi) nelle vene, solitamente profonde, che possono staccarsi e viaggiare fino ai polmoni determinando condizioni gravi anche fatali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Leggi anche: Gli esperti: non sottovalutare i sintomi: "Intervenire subito è fondamentale"

Meningite, allarme in Inghilterra: cosa sta succedendo e perché non sottovalutare i sintomiUn’epidemia definita “senza precedenti” ha riacceso l’attenzione su una malattia che molti pensavano lontana: la meningite.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Trombosi in aumento, Anna Falanga: Non bisogna sottovalutare i sintomi; Trombosi e cancro, quale relazione? A Bergamo i big del settore.