Gli esperti avvertono: non bisogna ignorare i sintomi. Attendere troppo o sottovalutare i segnali può essere pericoloso. Intervenire subito può fare la differenza tra una prognosi favorevole e rischiare conseguenze gravi. È importante ascoltare il proprio corpo e agire senza esitazioni.

Attendere può essere fatale. Così come la sottovalutazione di determinati sintomi può costituire un errore imperdonabile. Fondamentale, invece, intervenire immediatamente in maniera adeguata alla comparsa dei segnali precoci, come l’oscillazione della qualità dell’appetito, disturbi del sonno, problemi di digestione e un costante affaticamento. Per le ragazze, la scomparsa del ciclo mestruale. L’incontro “Oltre il corpo“ ha fornito anche molti consigli pratici contro l’anoressia. Anche perché il nemico da sconfiggere è un sistema di patologie complesso. "Questa distorsione del comportamento nutrizionale – ha spiegato la dottoressa Cristina Cavallini, psichiatra e responsabile della Disease Unit per i disturbi della condotta alimentare all’Irccs San Raffaele Turro – è solo la punta dell’iceberg, la parte più evidente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli esperti: non sottovalutare i sintomi: "Intervenire subito è fondamentale"

