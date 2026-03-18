In Inghilterra si registra un aumento dei casi di meningite, considerato un'epidemia senza precedenti. Le autorità sanitarie segnalano un numero elevato di infezioni in diverse regioni, mentre i medici invitano alla massima attenzione ai sintomi. La situazione ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, con numerosi interventi di emergenza e campagne di sensibilizzazione.

U n’epidemia definita “senza precedenti” ha riacceso l’attenzione su una malattia che molti pensavano lontana: la meningite. Nel sud dell’Inghilterra, nella contea del Kent, si è aperta una corsa contro il tempo per contenere un focolaio che ha già causato due morti e diversi ricoveri tra i giovani. A riportarlo è un comunicato ANSA, che descrive una situazione in rapido sviluppo e sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie britanniche. Vaccinazioni per gli adolescenti: tutto quello che c’è da sapere X Un focolaio tra studenti: cosa sta accadendo. L’epidemia è legata al meningococco B (MenB), un batterio che può causare forme gravi di meningite. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Meningite, allarme in Inghilterra: cosa sta succedendo e perché non sottovalutare i sintomi

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