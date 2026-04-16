Nella serata di mercoledì 15 aprile 2026, Rai2 ha registrato il maggior numero di spettatori in prima serata, grazie all’ultima puntata stagionale di

La serata televisiva di mercoledì 15 aprile 2026 ha incoronato Rai2 come rete più vista in prima serata, grazie all’ultima puntata stagionale di Stasera tutto è possibile, che ha conquistato 2.167.000 spettatori con uno share del 15,97%. Un risultato significativo, soprattutto considerando che si trattava della chiusura della dodicesima edizione del comedy show, l’ottava guidata da Stefano De Martino alla guida del programma. La puntata finale ha proposto alcuni dei giochi più amati dal pubblico, tra cui “Segui il labiale”, “Rubagallina” e “Dalla A alla Z”, con una versione completamente inedita della celebre “Stanza Inclinata”. Tra i...🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Trionfo Rai2 con De Martino: Stasera tutto è possibile batte Rai1 e Canale 5

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