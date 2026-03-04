Stasera torna su Rai2 “Stasera Tutto è Possibile 2026”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. La trasmissione, molto seguita, vede tra gli ospiti vari personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo. La prima puntata di questa nuova edizione porta in scena un cast rinnovato e diverse anticipazioni sui contenuti che verranno proposti.

Tutto pronto per il ritorno di Stasera Tutto è Possibile 2026, il comedy show campione d’ascolti condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Scopriamo tutte le novità della nuova stagione: dal cast agli ospiti della prima puntata. Stasera Tutto è Possibile 2026, il cast del comedy show di Stefano De Martino. Stasera, mercoledì 4 marzo 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile 2026, il programma di successo condotto da Stefano De Martino. Sulla scia del successo di “Affari Tuoi” e fresco di promozione alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino torna al timone del comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino da stasera su Rai2: ospiti, cast ed anticipazioni

