Alla vigilia del Vertice Trilaterale dei Ministri dell’Interno, si sono tenuti incontri tra i rappresentanti dei tre Paesi per discutere di sicurezza e viabilità. Durante le riunioni sono stati affrontati temi legati alla cooperazione nelle operazioni di polizia e alla gestione delle infrastrutture stradali. È stato presentato un maxi piano che prevede interventi congiunti e investimenti nel settore della sicurezza e della mobilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia del Vertice Trilaterale dei Ministri dell’Interno atteso a Mirabella Eclano nei giorni del 17 e 18 aprile, il Sindaco Giancarlo Ruggiero annuncia alla cittadinanza una serie di misure in vigore: “La nostra città si appresta ad ospitare un importante vertice trilaterale dei Ministri dell’Interno. Si tratta di un appuntamento di rilievo internazionale che comporterà l’adozione di necessarie misure di prevenzione e sicurezza. In sinergia con la Prefettura e la Questura, abbiamo lavorato per ridurre al minimo i disagi per cittadini, lavoratori e attività economiche. Le ordinanze prevedono limitazioni e modifiche alla circolazione, oltre ad alcuni divieti, che resteranno in vigore solo per il tempo strettamente necessario.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trilaterale dei Ministri dell’Interno, maxi piano di sicurezza e viabilità

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