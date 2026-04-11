Sicurezza e viabilità all’interno Il ponte sul Fiora diventa un’opera strategica per la Maremma

A Pitigliano sono in corso i lavori per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Fiora, un progetto che mira a migliorare la sicurezza e la viabilità nella parte meridionale della provincia di Grosseto. L’opera si inserisce nel piano di interventi infrastrutturali destinati a rafforzare i collegamenti all’interno del territorio. La realizzazione del ponte rappresenta un intervento di rilievo per l’area, considerato strategico per i collegamenti locali.

PITIGLIANO A Pitigliano procedono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Fiora, un’infrastruttura considerata strategica per la sicurezza e i collegamenti dell’area sud della provincia di Grosseto. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha effettuato un sopralluogo ai cantieri, accompagnato dal sindaco Giovanni Gentili. La visita si inserisce nel più ampio tour istituzionale del governatore nelle cosiddette "terre del tufo", che ha interessato anche il territorio di Sorano, in occasione dell’inaugurazione della nuova Cittadella della Salute di Pitigliano. Un momento che ha consentito di fare il punto anche sugli interventi infrastrutturali in corso, ritenuti fondamentali per lo sviluppo e la tenuta dei territori interni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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