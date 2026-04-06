Carbonara Day | tra misteri storici e riti della ricetta perfetta

Lunedì 6 aprile 2026 si celebra il Carbonara Day, una giornata dedicata a uno dei piatti più rappresentativi della cucina romana. La ricorrenza si focalizza sulla preparazione e sulle origini di questa pasta, che ha radici storiche ancora oggetto di dibattito. La celebrazione coinvolge ristoranti e appassionati che condividono ricette e tradizioni legate alla preparazione della carbonara. La giornata attira anche attenzione sui diversi modi di interpretare questa specialità.

Lunedì 6 aprile 2026 segna l’arrivo del Carbonara Day, una ricorrenza gastronomica dedicata a uno dei piatti più celebri della tradizione romana. L’iniziativa è stata lanciata nel 2017 grazie al coordinamento dell’International Pasta Organization e dell’Unione Italiana Food. L’evento celebra un’icona culinaria che, nonostante la popolarità, alimenta costanti dispute tra i puristi della cucina e gli utenti dei social media. Tra eredità pastorale e influenze belliche. Le origini di questa specialità rimangono avvolte nel mistero, alimentando diverse teorie storiche. Una spiegazione lega la nascita del piatto alla vita dei pastori del Centro Italia, basandosi sull’uso di componenti resistenti come il pecorino e il guanciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carbonara Day: tra misteri storici e riti della ricetta perfetta Leggi anche: Carbonara Day: la ricetta dello chef Longanesi per una carbonara perfetta (senza errori) Carbonara Day: i segreti dello chef per una crema perfetta (senza effetto frittata)Il 6 aprile torna il Carbonara Day, un appuntamento ormai immancabile per gli amanti della cucina italiana. Si parla di: Carbonara day, da PizzAut si festeggia con '#Carebonara', pasta entra nel menù con Barilla. Il Carbonara Day compie 10 anni, tra chef e social: il 6 aprile festa per la ricetta romana amata dal 92,6% degli italianiLunedì di Pasquetta si festeggia (anche) la decima edizione della Giornata mondiale dedicata al piatto simbolo della cucina romana. Il tributo social e l'omaggio degli chef, tra ricette tradizionali, ... roma.corriere.it Carbonara Day, 10 anni di culto: è il piatto più amato dagli italiani (e scatena ancora guerre online)Il 6 aprile torna la giornata mondiale: un italiano su due la vota 10 e lode, ma guai a sbagliare ingredienti ... giornalelavoce.it