Le mummie delle Catacombe dei Cappuccini | tour tra misteri e segreti

Le Catacombe dei Cappuccini a Palermo sono un sito storico noto per le mummie conservate al loro interno. I visitatori possono esplorare le gallerie sotterranee e osservare i corpi mummificati di diversi secoli. Il percorso permette di vedere sepolture di varia epoca e stile, offrendo uno sguardo sulla pratica delle sepolture nel passato. Il luogo si caratterizza per la presenza di numerosi corpi mummificati esposti lungo le pareti.