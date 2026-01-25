incassi da multe nel 2025 otto milioni di euro in provincia proventi ridotti per il capoluogo

Nel 2025, i comuni della provincia hanno incassato complessivamente quasi otto milioni di euro tramite multe stradali. Tuttavia, il capoluogo ha registrato una cifra inferiore rispetto ad altri comuni della stessa provincia, evidenziando variazioni nei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative.

Poco meno di otto milioni di euro incassati, nel corso del 2025, dai comuni della nostra provincia per quanto riguarda le multe stradali. La parte maggioritaria, ovviamente, spetta alla città con poco più di quattro milioni di euro (4.203.676, per la precisione) che appare si una cifra davvero alta ma che a conti fatti risulta persino minoritaria di fronte a quello che era stato il dato a fine 2024, che era di poco inferiore ai sei milioni e mezzo di euro, nonché a fine 2023, sulla stessa falsariga. È questa la fotografia che ha messo in piedi il Codacons, prendendo in esame i bilanci delle varie amministrazioni comunali di tutta Italia lavorando poi sui dati Siope (il sistema informativo degli enti pubblici) secondo l’ultimo aggiornamento dello scorso 20 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

