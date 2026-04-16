Treviglio rende omaggio a Ermanno Olmi | tre appuntamenti tra cinema memoria e territorio

A Treviglio si svolgeranno tre eventi dedicati a Ermanno Olmi, con l’obiettivo di celebrare il suo lavoro nel cinema, il suo uso del dialetto e il legame con il territorio. Questi appuntamenti intendono mettere in luce gli aspetti principali della sua produzione e il suo ruolo nella cultura locale. La rassegna si svolgerà nel corso di alcune giornate, coinvolgendo diverse location della città.

Treviglio. Tre appuntamenti per ricordare Ermanno Olmi e riportare al centro il suo cinema, il dialetto e il rapporto con il territorio. Il Comune, insieme alla Pro Loco, propone un percorso che attraversa alcune delle opere più significative del regista e il suo processo creativo. Si parte giovedì 16 aprile alle 20.45 al Treviglio Anteo SpazioCinema con la proiezione de L’albero degli zoccoli, inserita nella rassegna “Al nòst dialèt – Alla riscoperta del dialetto trevigliese”. Il film, tra i più noti della cinematografia italiana, sarà proiettato in lingua originale. Girato in gran parte in lombardo, racconta la vita contadina di fine Ottocento e il legame con la terra, elementi centrali nella poetica di Olmi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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