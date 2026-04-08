A Pozzuoli, nel Polo Culturale di Palazzo Toledo, si svolge una rassegna dedicata alle donne del cinema italiano. La manifestazione presenta una selezione di fotografie, filmati e documenti che raccontano la storia e il ruolo delle attrici e registe nel panorama cinematografico nazionale. L’evento si inserisce in un percorso di memoria e riflessione, offrendo uno sguardo sulle figure femminili che hanno segnato il cinema italiano nel corso degli anni.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - “Dive e donne del cinema italiano”: a Pozzuoli un omaggio tra memoria e nuove visioni

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Al via a Roma il Festival del Cinema Tedesco 2026: quattro giorni tra anteprime, ospiti e nuove visioni europeeDal 19 al 22 marzo 2026, Roma ospita la sesta edizione del Festival del Cinema Tedesco, appuntamento ormai consolidato che porta nella capitale il...

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C’era una volta. Dive e Donne del Cinema ItalianoVisioni oniriche al Femminile in mostra a Pozzuoli nell'antologica curata dal critico cinematografico Francesco Della Calce ... rainews.it

A Pozzuoli, C’era una volta. Dive e Donne del Cinema ItalianoC’era una volta. Dive e Donne del Cinema Italiano – Visioni oniriche al Femminile. È il titolo della mostra in programma domani, alle ore 17, presso Palazzo ... napolivillage.com

MattinaLive. . "C'era una volta. Dive e donne del cinema italiano": a Pozzuoli un viaggio tra le icone del grande schermo! Ne parliamo con Francesco Della Calce, critico cinematografico e direttore artistico della manifestazione e l'Assessora alla Cultura d - facebook.com facebook