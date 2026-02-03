Vandalizzano trenta auto a Pogliano Milanese | identificati due undicenni Per le famiglie multe da 40mila euro

Due ragazzi di 11 anni hanno preso di mira trenta auto a Pogliano Milanese. Con bombolette spray hanno disegnato svastiche e simboli volgari su parabrezza e portiere. Le famiglie dei giovani sono state multate con sanzioni che superano i 40mila euro. La polizia ha identificato i responsabili in breve tempo, portando alla luce un episodio di vandalismo che ha lasciato sgomenti i residenti.

Pogliano Milanese (Milano), 3 febbraio 2026 – Trenta auto danneggiate con disegni di svastiche e falli: la polizia locale del comando unico di Pogliano Milanese e Nerviano ha individuato gli autori dei vandalismi. Si tratta di due ragazzini di 11 anni, probabilmente compagni di classe alle scuole medie. Ecco i vandali del Ponte dei Leoni. Quattro individuati e denunciati. Ora i genitori dovranno risarcire È successo domenica pomeriggio 1 febbraio ai danni delle auto parcheggiate in diverse strade, via Bellini, via Benedetto Croce, San Pio, via Verdi, via Mozart e in un parcheggio di via Europa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vandalizzano trenta auto a Pogliano Milanese: identificati due undicenni. Per le famiglie multe da 40mila euro Approfondimenti su Pogliano Milanese Vandalismi Natale a Bacoli, dalla lotta all’evasione arrivano 40mila euro per le famiglie bisognose Aggiustato il ponte danneggiato da un'auto: conto da 40mila euro per l'assicurazione La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. L'Amministrazione Comunale di Pogliano Milanese esprime cordoglio per la scomparsa di Giulia Gurioli, presidente di IREP Rho (Istituto per la Ricerca scientifica e l’Educazione Permanente). La sua figura ha contribuito a intrecciare relazioni e legami tra il m - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.