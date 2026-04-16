' Tre ghinee per Rossella O’Hara Un confronto impossibile?’ | incontro con Giulia Maria Ciarpaglini

Mercoledì 22, tra le 17.30 e le 19, si svolgerà un incontro presso la biblioteca del Centro Documentazione Donna con Giulia Maria Ciarpaglini. Durante l’evento, sarà affrontato il tema “Tre ghinee per Rossella O’Hara”. L’appuntamento si inserisce in un contesto di discussione culturale e letteraria, offrendo ai partecipanti l’occasione di ascoltare un intervento su un argomento legato alla figura di Rossella O’Hara.