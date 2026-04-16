' Tre ghinee per Rossella O’Hara Un confronto impossibile?’ | incontro con Giulia Maria Ciarpaglini
Mercoledì 22, tra le 17.30 e le 19, si svolgerà un incontro presso la biblioteca del Centro Documentazione Donna con Giulia Maria Ciarpaglini. Durante l’evento, sarà affrontato il tema “Tre ghinee per Rossella O’Hara”. L’appuntamento si inserisce in un contesto di discussione culturale e letteraria, offrendo ai partecipanti l’occasione di ascoltare un intervento su un argomento legato alla figura di Rossella O’Hara.
Mercoledì 22 (dalle 17.30 alle 19), presso la biblioteca del Centro Documentazione Donna, si terrà l'evento con Giulia Maria Ciarpaglini, che parlerà di ‘Tre ghinee per Rossella O’Hara. Un confronto impossibile?’. L’incontro fa parte del Ciclo Contemporaneamente. Giulia Maria Ciarpaglini è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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