Giulia Stabile abbandona Amici | dal ballo alla nuova vita professionale con il permesso di Maria De Filippi

Giulia Stabile lascia “Amici” per inseguire il suo sogno: diventare ballerina di Rosalìa. La giovane, che ha vinto il talent di Maria De Filippi, ha deciso di abbandonare il programma per dedicarsi completamente alla musica e alla danza. Maria De Filippi le ha dato il suo benestare, un segnale forte in un momento storico in cui nessuno aveva mai fatto una scelta simile. La decisione ha sorpreso tutti, ma anche dimostrato la volontà di Giulia di seguire la propria strada, anche fuori dal palcoscenico di “Amici”.

**Giulia Stabile abbandona “Amici” per diventare ballerina di Rosalìa: il permesso di Maria De Filippi è garantito** È la prima volta nella storia del talent di Maria De Filippi che un conduttore o un partecipante lascia il programma per dedicarsi a una nuova carriera artistica, eppure non è un caso. Giulia Stabile, ormai nota per il ruolo di ballerina sul palco di “Amici” e ridimensionata a conduttrice in “Tu si que vales”, sta per abbandonare il talent per entrare ufficialmente nel mondo della danza con un impegno significativo: parteciperà al tour mondiale della cantante spagnola Rosalìa, uno degli eventi artistici più seguiti nel panorama internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Giulia Stabile Giulia Stabile a Le Iene: “Ad Amici mi diedero dell’oca”. Perché non ha mai ringraziato Maria De Filippi Giulia Stabile torna a parlare di quegli anni in cui ha iniziato a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Giulia Stabile: “C’è un motivo se non ho mai ringraziato Maria De Filippi. Ad Amici ero l’oca per la mia risata” Giulia Stabile torna a parlare delle sue esperienze a La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Giulia Stabile insultata in strada: la risposta in diretta su Canale 5! Ultime notizie su Giulia Stabile Argomenti discussi: Le Iene: RUGGERI: Abbandonare i cani è un reato penale Video; Caos ad Amici, Rudy contro Pettinelli: Astieniti dal giudizio tecnico e lei lascia lo studio; Amici, domenica 1 febbraio arriva Giorgia, Maria Rosaria lascia la scuola. Le anticipazioni; Giulia Stabile: Ho avuto delusioni d’amore anche grandi. La prima volta che ho fatto l’amore ho pianto, adesso invece…. Giulia Stabile lascia Amici: la nuova carriera della ballerina, con il permesso di Maria De FilippiL’artista, reduce anche dall’ultima edizione di Tu si que vales, partirà in tour con una delle star più acclamate della scena mondiale ... repubblica.it Giulia Stabile, niente serale di Amici: da marzo sarà nel corpo di ballo di RosaliaLa ballerina girerà il mondo esibendosi per uno dei suoi idoli, la cantante spagnola che l'ha voluta con sé nel suo nuovo tour mondiale ... it.blastingnews.com #GiuliaStabile entra nel corpo di ballo di un'artista internazionale Nel corpo di ballo che accompagnerà le performance live di #Rosalía troviamo anche il nome di Giulia Stabile. Dopo l’uscita dell’album Lux, avvenuta a novembre, la cantante è pronta a partire facebook 48 ore a Londra con Giulia Stabile: il nostro @nicdedevitiis ha passato due giorni con lei tra le strade della città, tra ballo, chiacchiere e vita vera #LeIene x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.